Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von vier Kompletträdern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.04.2025:

Ottrau

Tatzeit: Samstag, 26.04.2025, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen kompletten Satz Sommerreifen mit Felgen von einem Hof in der Knüllstraße in Ottrau.

Der Besitzer der Räder hatte diese gerade gesäubert und zum Trocknen an die Hauswand gelehnt. In einem unbeobachteten Moment verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Grundstück und stahlen sie.

In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurde im Tatzeitraum ein weißer Mercedes-Sprinter festgestellt. Von diesem konnte lediglich als Teilkennzeichen KS, das für den Zulassungsbezirk Kassel gilt, abgelesen werden.

Ob der Sprinter mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, bedarf zunächst weiterer Ermittlungen.

Hinweise auf die Täter, die in unbekannte Richtung flüchteten, gibt es derzeit nicht.

Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 06691/943-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell