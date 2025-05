Polizei Homberg

POL-HR: Hakenkreuz-Schmierereien und Sachbeschädigung von städtischem Eigentum

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2025:

Schwarzenborn

Tatzeit: Dienstag, 29.04.2025, 11:00 Uhr bis Montag, 05.05.2025, 08:45 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit von letzter Woche Dienstag bis Montag, 05.05.2025, in Schwarzenborn, an der Ecke Neue Straße/Heckenweg, eine Holzhütte mit Graffiti beschmiert und verfassungswidrige Symbole in das Holz geritzt.

Die unbekannten Täter begaben sich zu der frei zugänglichen Holzhütte, die sich an einem geteerten Feldweg, in der Nähe des Wassertretbeckens von Schwarzenborn, befindet.

Mittels schwarzer und silberner Sprühfarbe brachten sie neben drei Hakenkreuzen auch zwei Phallus-Symbole sowie einen Schriftzug in silberner Farbe, alle in unterschiedlichen Größen, an. Zudem ritzten sie mittels unbekannten Werkzeugs ein Hakenkreuz in eine Holzbohle im Inneren der Hütte.

Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen die Unbekannten.

Das oben genannte Vorgehen stellt nicht nur einen Straftatbestand dar, der strafrechtlich verfolgt werden muss, sondern richtet auch regelmäßig einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 05681/774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell