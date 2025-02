LPI-SLF: Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln Verkehrsunfall verursacht.

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Samstag kam es gegen 18 Uhr in einem Geschäft in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg zu einem schweren Raub, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein Mann betrat mit einer Axt bewaffnet die Filiale des Haushaltswarengeschäfts kurz vor Ladenschluss und forderte die beiden, noch anwesenden, Verkäuferinnen auf, Geld herauszugeben. ...

