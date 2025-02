LPI-SLF: Zeugen für abgerissene Wahlplakate gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag drangen Unbekannte in eine Werkstatt "Am Herrnberg" in Neuhaus am Rennweg ein. Durch gewaltsames Aufbrechen mehrerer Fenster gelangten der/ die Unbekannten ins Gebäude, welches aus mehreren Werkstätten, Büros, Sozialräumen etc. besteht. Anschließend wurden mehrere Räume begangen, durchsucht bzw. durchwühlt und eine Vielzahl Spinde aufgebrochen. Über ...

mehr