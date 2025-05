BPOL NRW: Im Zug vergessen - Bundespolizei stellt hochwertige Musikinstrumente sicher

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Im Zug vergessen - Bundespolizei stellt hochwertige Musikinstrumente sicher

Bielefeld / Münster

Am Wochenende haben Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei hochwertige Musikinstrumente sichergestellt, die ihre Eigentümer in Zügen vergessen hatten.

Nach dem Ausstieg aus einem Regionalzug im Bahnhof Herford bemerkte eine 62-jährige Hannoveranerin am Freitagmorgen (23. Mai), dass sie ihre Geige im Zug vergessen hatte.

In ihrer Not meldete die Frau den Verlust des 80.000 Euro teuren Musikinstruments telefonisch der Polizei, die die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Bielefeld informierte. Bei der Durchsuchung des Zuges fanden die Einsatzkräfte das hochwertige Musikinstrument und übergaben es nur wenig später an die glückliche Besitzerin.

Einen Tag später meldete eine 35 -jährige Wuppertalerin der Bundespolizei den Verlust eines Violoncello-Bogens. Ihr Freund habe den Bogen des französischen Bogenherstellers Andre Vigneron in einem Zug nach Rheine vergessen. Den Angaben der 35-Jährigen zufolge ist der Violoncello-Bogen 100 Jahre alt und hat einen Wert von 20.000 Euro.

Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster fanden Bundespolizisten den wertvollen Bogen im hinteren Zugteil. Durch die Eigentümerin wurde er am nächsten Tag von der Wache abgeholt.

