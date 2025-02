Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Bargeld aus Kasse und Tresor gestohlen - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann betraten am 03. Juli des vergangenen Jahres eine Lottoannahmestelle an der Dortmunder Straße. Zunächst lenkte die Frau eine Angestellte ab, in dieser Zeit sah sich der Mann im Ladenlokal gründlich um. Kurze Zeit später kamen die beiden erneut in das Lokallokal. Jetzt schaffte es der Mann Bargeld aus der Kasse und einem Tresor mitzunehmen. Die Tatverdächtigen wurden von Videokameras erfasst.

Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/160823

Wer kann Angaben zu den beiden Personen auf den Fotos machen? Hinweise die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

