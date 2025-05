Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Die 23- jährige Frau aus Düren war am Freitagabend (09.05.2025) von einem PKW erfasst worden.

Dabei war sie gegen 21:50 Uhr in einer Gruppe Menschen, welche die Schoellerstraße an einem Fußgängerüberweg am Friedrich- Ebert- Platz überquerte, als letzte unterwegs. Um der Gruppe das Überqueren zu ermöglichen, hatten auf dem rechten von zwei Fahrstreifen bereits zwei Fahrzeuge angehalten. Ein weiterer PKW näherte sich aus Richtung Roonstraße dem Kreisverkehr auf dem linken Fahrstreifen. Der 61- jährige Fahrer fuhr an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Im letzten Moment nahm er die junge Frau, welche den Anschluss an ihre Gruppe wieder herstellen wollte, zu spät wahr und leitete eine Bremsung ein. Den Zusammenstoß mit ihr konnte er nicht mehr vermeiden. Die Frau erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die eingesetzten Polizisten befragten vor Ort Zeugen und dokumentierten Spuren. Sie fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige.

