POL-DN: Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision

Niederzier (ots)

Am Donnerstagmittag (08.05.2025) kam es an der Einmündung Arnoldsweilerstraße / K2 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 12:30 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Pkw die Arnoldsweilerstraße in Fahrtrichtung K2. An der Einmündung beabsichtigte sie, nach links in Richtung Arnoldsweiler abzubiegen. An der Haltelinie vor dem dortigen Stoppschild hielt die Fahrerin zunächst an und schaute nach rechts und links. Dabei übersah sie jedoch die von rechts aus Arnoldsweiler kommende, vorfahrtberechtigte 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 51-Jährigen auf das Dach geschleudert. Das Fahrzeug der 58-Jährigen kam stark beschädigt im Einmündungsbereich zum Stehen.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall verletzt. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt, die 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

