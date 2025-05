POL-DN: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Aldenhoven (ots) - Am heutigen Donnerstag (08.05.2025) geriet ein Zirkuszelt in Brand, das in Aldenhoven An der Bleiche aufgebaut war. Gegen 09:40 Uhr war eine Außenwand des Zeltes in Brand geraten. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese führte vor Ort noch Nachlöscharbeiten durch. Das Feuer brach während einer Vorstellung aus, die im Rahmen eines Kindergarten- und Schulprojektes von insgesamt 116 Kindern und erwachsenen Betreuern ...

mehr