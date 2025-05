POL-DN: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln kam es in der Nacht zu heute (09.05.2025) zu einem Brand, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 01:00 Uhr bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Köttenicher Straße schwarzen Rauch. Sie verständigten die Feuerwehr und verließen das Haus. Das Feuer war in der Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, der Bewohner der Wohnung wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht. ...

mehr