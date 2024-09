Polizei Hamburg

POL-HH: 240909-1.Zeugenaufruf - Raub auf Apotheke in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.09.2024, 16:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Alte Holstenstraße

Am Freitagnachmittag hat ein derzeit unbekannter Mann eine Apotheke im Hamburger Stadtteil Lohbrügge überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat am vergangenen Freitagnachmittag ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Apotheke in Lohbrügge, bedrohte eine 33-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Hein-Möller-Weg.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Diensthundeführer und dem Polizeihubschrauber führten nicht zur Festnahme des Räubers. Dieser wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-16 - 18 Jahre alt

-"südländische" Erscheinung

-175 - 185 cm groß

-maskiert mit einem schwarzen Tuch

-bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose, weiße Sneaker

-führte einen Rucksack mit roter Applikation bei sich

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm unmittelbar die ersten Ermittlungen, die nun vom Raubdezernat der Region Bergedorf (LKA 173) fortgesetzt werden.

Personen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell