POL-K: 250602-2-K Brandsatz vor Restaurant gezündet - Verdächtiger stellt sich bei der Polizei - Festnahme

Nach einem Brand in einem Restaurant in der Nacht auf Sonntag (1. Juni) am Konrad-Adenauer-Platz in Leverkusen-Wiesdorf haben Polizisten einen 57-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gegen 4 Uhr brennbare Flüssigkeit vor der Glasfront des Lokals ausgeschüttet und angezündet zu haben. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort.

Am Vormittag meldete sich dann der mutmaßliche Brandstifter per Telefon bei der Polizei und gab seinen Aufenthaltsort preis. Ein Streifenteam nahm ihm daraufhin in der Wohnung eines Freundes fest.

Die beim Kriminalkommissariat 15 geführten Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung dauern an. Die Hintergründe sind noch unklar.

Laut den Ermittlern wurden durch das Feuer die Glasfassade sowie Inventar der Inneneinrichtung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der 57-Jährige, der bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/al)

