Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schachbrett und Lautsprecher

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es auf den Inhalt einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage der Arheilger Straße abgesehen. Vermutlich stiegen die Täter zwischen Sonntagabend (27.4.) etwa 23.00 Uhr und Montagmorgen (28.4.) etwa 9.00 Uhr von der Friedberger Straße aus über mehrere Zäune, bis sie zur Hütte eines 63-Jährigen kamen. Nach ersten Ermittlungen hebelten sie zuerst an der Tür und einem Fenster, bis sie eine Scheibe einschlugen, um ins Innere zu gelangen. Dort nahmen sie unter anderem ein Schachbrett und einen Lautsprecher an sich, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch wegen möglicher weiterer Taten in derselben Anlage, aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

