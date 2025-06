Polizei Köln

POL-K: 250605-1-K Radfahrunfälle in der Innenstadt - zwei Schwerverletze in Krankenhäuser eingeliefert

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen am Mittwochabend (4. Juni) in der Innenstadt haben zwei Radfahrende (m34, w59) teils schwere Kopfverletzungen erlitten. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Gegen 17.10 Uhr war ein Autofahrer (68) in der Altstadt auf Höhe der Einmündung Friesenstraße/Steinfelder Gasse nach links abgebogen und hatte dort den querenden Radfahrer erfasst. Der 34-Jährige zog sich dabei eine Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden zu.

Gegen 17.20 Uhr konnte dann auf der Titusstraße die 59-Jährige dem auf die Straße rollenden Ball eines spielenden Kindes (9) nicht mehr ausweichen und stürzte auf den Asphalt. Die Frau erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. (kh/al)

