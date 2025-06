Polizei Köln

POL-K: 250606-1-K Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Müngersdorf gestellt - Gestohlenen Volvo sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (5. Juni) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe (28, 31) in Köln-Müngersdorf vorläufig festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, im Dansweilerweg ein Fahrrad entwendet und in ein Fahrzeug mit britischem Kennzeichen verladen zu haben.

Anwohner hatten die Männer gegen 19.50 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Männer, auf die die Täterbeschreibung zutraf, im nahegelegenen Manstedter Weg an einem Fahrzeug mit britischem Kennzeichen.

Neben diesem Fahrzeug stand ein verdächtiger Volvo V60 mit geöffneter Motorhaube. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen in Hamburg als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Im Rahmen einer Absuche fanden die Beamten das zuvor entwendete Fahrrad unweit des Tatortes wieder. Es lehnte an einer Garage, das Vorderrad war bereits für den bevorstehenden Transport abmontiert.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

