POL-FR: Löffingen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit vom Freitag, 23.05.2025, ca. 18:00 Uhr, bis Samstag, 24.05.2025, ca. 10:00 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem Auto zu schaffen, das in Löffingen in der Karlstraße stand. An einem der Reifen sollen Metallnägel so platziert worden sein, dass sie beim Losfahren des Pkw-Besitzers in den Reifen eindrangen und diesen beschädigten. Da der geschädigte Pkw-Besitzer schon kurz nach dem Losfahren auffällige Fahrgeräusche wahrgenommen hatte, habe er seinen Pkw angehalten und die Beschädigung am Reifen bemerkt. Dabei stellte er außerdem fest, dass auf der Motorhaube und an einem Radlauf je ein neuer Kratzer im Lack gewesen sein sollen. Auch an dem Markenemblem auf dem Kofferraumdeckel waren Beschädigungen feststellbar. Mutmaßlich wurde versucht, dieses zu entwenden. Zudem war am hinteren Kennzeichenschild die TÜV-Plakette durch Zerkratzen entfernt worden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Löffingen (Tel.: 07654 806060) zu melden.

