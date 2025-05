Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades kommt von Landstraße ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.05.2025, gegen 22.25 Uhr, kam ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades von der Landstraße 134 ab und stürzte. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt. Er befuhr die Landstraße von Kandern kommend in Richtung Hammerstein, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Vorderrad mit einem Einlaufschacht für Oberflächenwasser und stürzte. Das Leichtkraftrad überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 20 Metern in einer Böschung zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Durch die Kollision mit dem Einlaufschacht wurde das Vorderrad fast vollständig vom Kraftrad abgerissen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell