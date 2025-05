POL-FR: Bad Säckingen: Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots) - Am Montag, 26.05.2025, wurde im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr am Bahnhof in Erzingen ein Motorroller der Marke Vespa entwendet. Dieser war dort abgestellt und verschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Vespa geben können oder Verdächtiges am Bahnhof in Erzingen beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter ...

