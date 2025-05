Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte Täterschaft löst Radmuttern - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der vergangenen Woche häuften sich in Bad Säckingen in der Schillerstraße und der Hauensteiner Straße die Anzeigen über gelöste Radmuttern. In einem Fall kam es zu einem Verkehrsunfall, als sich das linke Vorderrad eines Autos während der Fahrt löste. Dabei entstand ein Sachschaden von fast 5.000 Euro. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934- 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in den vergangenen Wochen Verdächtiges in der Schillerstaße oder Hauensteiner Straße wahrgenommen haben oder Geschädigte, die selbst gelöste Radmuttern festgestellt, aber nicht angezeigt haben. CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell