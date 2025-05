POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 27.05.2025, zwischen 08:30 Uhr und 09:10 Uhr, wurde ein in der Karl-Bautz-Straße in Emmendingen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparktes Fahrzeug von einem unbekannten Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am ...

