POL-FR: Grafenhausen: Auseinandersetzung im Bus und nach dem Aussteigen

Am Montag, 26.05.2025, solle es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bus von Ühlingen-Birkendorf nach Grafenhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Drei jugendliche Tatverdächtige hätten zunächst einen Mitfahrenden verbal provoziert und später dann auch gemeinschaftlich geschlagen. Der Angegriffene verlies den Bus in Grafenhausen, soll aber durch die Tatverdächtigen verfolgt worden sein und es kam erneut zu Handgreiflichkeiten, wodurch der Angegriffene stürzte und sich im Gesicht und an den Händen verletzte. Die jugendlichen Tatverdächtigen entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325 - 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den drei jugendlichen Tatverdächtigen, die in Ühlingen-Birkendorf eingestiegen sein sollen, geben können. CE

