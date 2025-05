Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Schwerer Verkehrsunfall

In Holtgast ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Motorradfahrer war gegen 15 Uhr auf der Utgaster Straße in Richtung Damsum unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und sein 34 Jahre alter Sozius wurden durch den Sturz schwer verletzt.

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall in Wittmund geflüchtet. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto gegen 20.10 Uhr auf der Blersumer Straße in Richtung Wittmund. Nach ersten Erkenntnissen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein 55 Jahre alter Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch touchierte der 55-Jährige eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unerlaubt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein rotfarbenes oder bräunliches Auto gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell