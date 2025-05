Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 11.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung

Aurich - Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Wohnhauses in der Egelser Straße in Aurich von einer unbekannten Täterschaft beschädigt. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt Südbrookmerland - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt eine Streifenwagenbesatzung am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, auf der Norder Straße einen Mercedes an. Dabei wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Marienhafe - In der Bahnhofstraße ist Sonntagmorgen, gegen 01:25 Uhr, eine 35-jährige Autofahrerin aus Upgant-Schott durch die Polizei angehalten und überprüft worden. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ein Vortest bestätigte dies. Der Frau wurde eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Beim Abbiegen anderen PKW übersehen - insgesamt vier verletzte Personen Wittmund - Auf der Esenser Straße kam es am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, darunter einer schwer verletzt. Eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Dornum übersah beim Verlassen eines Parkplatzes einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen PKW-Führer, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei wurden insgesamt drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Alle Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Esenser Straße vollgesperrt.

Beim Wiedereinscheren ein Mofa touchiert und geflüchtet Wittmund - Am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Friesensees auf der Straße Isums. Nach einem Überholvorgang scherte ein unbekannter Fahrzeugführer zu früh ein und kollidierte leicht mit einem 16-jährigen Mofafahrer. Dieser kam daraufhin zu Fall, verletzte sich glücklicherweise jedoch nicht. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Friedeburg fort. Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 04462/9110 bei der Polizei Wittmund zu melden.

