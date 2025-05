POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 09./10.05.2025

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, den 08.05.2025, um 13:00 Uhr, entfernt sich der Verursacher eines Verkehrsunfalls unerlaubt vom Unfallort. Der unbekannte Unfallverursacher wechselt auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei touchiert dieser einen BMW, der in dieselbe Fahrtrichtung fährt. Es entsteht Sachschaden. Vom unfallverursachten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Der Beschuldigte führt am Freitag, um 08:40 Uhr, einen Pkw, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein, mit zwei Personen besetztes Fahrzeug, durch die Polizei kontrolliert. Zu diesem Zeitpunkt führt eine weibliche Person den Pkw. Durch Zeugen wird jedoch beobachtet, dass unmittelbar vor der Kontrolle an einer Ampel Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Der 31-jährige Beifahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Aurich - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Ein Mann fährt am Freitag, um 23:45 Uhr, im Auricher Stadtgebiet auf einem Fahrrad, obwohl dieser erheblich alkoholisiert ist. Am Hoheberger Weg wird eine Polizeistreife auf den 35-jährigen Radfahrer aufmerksam, da dieser deutlich in Schlangenlinien fährt. Innerhalb der Kontrolle wird eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille festgestellt.

Aurich - Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer beschädigt beim Rangieren auf einem Parkplatz ein geparktes Fahrzeug und entfernt sich vom Unfallort. Dieses Ereignis kann am Freitag, um 11:15 Uhr, durch einen Zeugen auf dem Parkplatz Dreekamp in Aurich beobachtet werden. Der Zeuge wartet auf den geschädigten Halter und informiert diesen, woraufhin die Polizei zum Unfallort gerufen wird. Nach der Verkehrsunfallaufnahme kann der beschuldigte 75-jährige Fahrzeugführer durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei wird eine Alkoholisierung festgestellt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden und Hage - Wiederholt berauscht mit PKW gefahren

Am Freitagabend, um 20:05 Uhr, kontrolliert eine Polizeistreife in der Osterstraße in Norden einen PKW. Bei der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hage unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin wird bei dem jungen Mann eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden später, um 00:50 Uhr fährt derselbe Mann abermals mit einem PKW durch die Ortschaft Hage. In der Straße Kirchrott in Hage wieder durch eine Polizeistreife erneut gestoppt. Es folgt ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer sowie eine erneute Blutprobe. Zudem wird ihm zur Unterbindung der Weiterfahrt nun auch der Fahrzeugschlüssel abgenommen und sichergestellt.

Krummhörn - Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, fällt einer Polizeistreife auf der Grimersumer Straße in der Krummhörn ein PKW auf. Bei der folgenden Kontrolle stellt sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Zudem wird festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Krummhörn unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Entnahme einer Blutprobe wird daraufhin angeordnet. Außerdem werden die Kennzeichen sichergestellt und dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

