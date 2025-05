Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Am helllichten Tag ein "TAG" an Streifenwagen angebracht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.05.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.15 Uhr bis 12.27 Uhr, brachte eine unbekannte Täterschaft mit einem schwarzen Graffitimarker auf dem hinteren rechten Kotflügel eines Streifenwagens ein schwarzes TAG an. Der Streifenwagen stand auf dem Bahnhofsvorplatz vor einem Drogeriegeschäft. Laut einem Zeugen sollen sich zur Tatzeit zwei Jugendliche an dem Streifenwagen der Polizei befunden haben, welche dann in Richtung Rathaus davongerannt seien. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

