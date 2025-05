Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Sankt Blasien - Gebäudebrand, keine Verletzten

Am Montag, 26.05.2025, wurde gegen 19:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Blasien gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Blasien, mit Unterstützung der Feuerwehren der Nachbargemeinden, war mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften und mehr als 20 Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die elf Bewohner wurden durch die Stadt Sankt Blasien in anderen Unterkünften untergebracht oder kamen bei Bekannten unter. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Der Polizeiposten Sankt Blasien hat die Ermittlungen übernommen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber über 500.000 EURO liegen. Neben der Feuerwehr und der Polizei, waren auch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks vor Ort im Einsatz.

Im Rahmen des Einsatzes störte eine Person die Arbeit der Einsatzkräfte und beleidigte diese. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. CE

POL-FR: Sankt Blasien - Gebäudebrand, keine Veletzten

Freiburg Erstmeldung:

Meldung gg. 19:30 Uhr über starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Sankt Blasien, Friedhofstr.

Durch die eintreffende Feuerwehr konnte ein Vollbrand im oberen Geschoss des Gebäudes festgestellt werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Ermittlungen und Löscheinsatz sind noch im Gange, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Von weiteren Anfragen ist abzusehen.

Stand: 23:10 Uhr

SK

