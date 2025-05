Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht vor Goetheschule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.05.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 18.50 Uhr, wurde die Frontschürze eines geparkten Porsche 911 Carrera vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Porsche stand in der Adolf-Senger-Straße am Fahrbahnrand gegenüber dem Haupteingang der Goetheschule. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Die Beschädigung an der Frontschürze des Porsches könnte durch eine Anhängerkupplung entstanden sein.

