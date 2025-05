Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen - erschwerte Anfahrt für Rettungskräfte

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.05.2025, gegen 12.49 Uhr, wurde der Feuerwehr ein aktiver Rauchmelder, Rauch und Brandgeruch aus einem Haus in der Hellbergstraße in Brombach mitgeteilt. Da niemand zuhause war verschaffte sich die Feuerwehr über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Haus. Ursächlich für die Rauchentwicklung war wohl ein auf den eingeschalteten Herd vergessenes Essen. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Schaden entstanden. Die Anfahrt zur Örtlichkeit gestalte sich für die Rettungskräfte schwierig, da mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen an der Schule in der Hellbergstraße standen um Schulkinder abzuholen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem am Straßenrand haltenden Pkw.

