FW Wenden: Zwölf neue Motorkettensägenführer in der Feuerwehr Wenden

An vier aufeinanderfolgenden Wochenenden bildete das Ausbilderteam um Lehrgangsleiter Christopher Quast zwölf Teilnehmer/innen in den Modulen A und B als Motorkettensägenführer, nach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), aus.

Der Lehrgang "Technische Hilfe - Wald" umfasst in den zwei Modulen 30 Stunden in Theorie und Praxis. Neben den theoretischen Grundlagen zur persönlichen Schutzausrüstung, wurde auch der sichere Umgang mit der Motorsäge geschult. Die Unfallverhütung bei Arbeiten mit der Motorsäge hat hier oberste Priorität.

In Verbindung mit der Firma Forstkontor Sommer GmbH, welche die Forstbetriebsgemeinschaft Wenden vertritt, konnten geeignete Waldstücke für den praktischen Teil des Lehrgangs gefunden werden. Im Vordergrund stand auch hier die sichere Handhabung der Motorsäge, dass Schneiden an liegendem Holz, sowie das Beurteilen und Fällen von stehenden Bäumen mittels der verschiedenen Sicherheitsfälltechniken. Besonderes Augenmerk legte das Ausbilderteam jedoch auf die Aufarbeitung von Sturm- und Bruchholz. Ein Großteil der Einsatzstellen, zu denen die Feuerwehr Wenden nach Stürmen gerufen wird, sind liegende Bäume. Hier gilt es, mit geschultem Auge die Druck- und Zugseiten an den übereinander liegenden Bäumen zu erkennen, um eine sichere Aufarbeitung mit der Motorsäge zu gewährleisten.

Die theoretische und praktische Prüfung am Ende der Lehrgangstage haben alle Teilnehmer/innen mit Bravour gemeistert. Stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kevin Frohnenberg zeigte sich ebenso wie das Ausbilderteam rundum zufrieden. "Es ist gut, dass in unserer Feuerwehr nun regelmäßig Lehrgänge und Fortbildungen rund um die Motorkettensäge stattfinden können, um die Arbeit im Einsatz sicherer zu machen", betonte Frohnenberg.

Ein großer Dank gilt hier der Firma Forstkontor Sommer GmbH, vertreten durch Michael Sommer, für die gute Zusammenarbeit. Weiterhin sei ein besonderer Dank der Fleischerei Alterauge für die gute Verpflegung während des Lehrgangs ausgesprochen.

