Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Falschfahrer auf Autobahn A 98 unterwegs - Tatverdächtiger ermittelt - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten am Montag, 26.05.2025, ab 13.39 Uhr, einen Falschfahrer auf dem Streckenabschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein der Autobahn A 98 mit. Dadurch seien mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es zu keinem Unfall gekommen. Der Tatverdächtige Falschfahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Nach Sachlage fuhr der 88-jährige Fahrer eines grauen Ford Fiestas an der Anschlussstelle Rheinfelden Ost falsch auf die Autobahn A 98 auf. Er setzte seine Falschfahrt in Richtung Autobahndreieck Hochrhein fort, wendete unmittelbar nach dem Herrschaftsbucktunnel und verließ die Autobahn wieder über die Anschlussstelle Rheinfelden Ost. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 88-jährige Tatverdächtige zuhause angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht weitere Verkehrsteilnehmer, welche womöglich durch den Falschfahrer gefährdet wurden. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Telefon 07621 98000 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell