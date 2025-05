Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung in der Friedrichstraße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.05.2025, gegen 21.20 Uhr, kam es in der Friedrichstraße / Einmündung Schildgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Schildgasse und soll an der Einmündung ohne anzuhalten nach rechts in die Friedrichstraße eingebogen sein. Dabei missachtete die 85-jährige Pkw-Fahrerin einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Eine 23-jährige Mitfahrerin bei dem 31-Jährigen wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

