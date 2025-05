Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/ Gundelfingen: Fremdenfeindlicher Vorfall im Zug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Samstagabend, 17.05.2025, kam es gegen 23:20 Uhr in einem Zug auf der Strecke von Freiburg in Richtung Norden zu einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Personen.

Ein weiblicher Fahrgast schritt ein, als sie drei Männer dabei beobachtete, wie sie sich in fremdenfeindlicher Weise über eine im selben Zugabteil befindliche Familie mit augenscheinlichem Migrationshintergrund äußerten.

Die Situation eskalierte wohl, als die Zeugin die drei Unbekannten auf ihr Verhalten ansprach. Daraufhin hob einer der Männer unter anderem seinen rechten Arm und es kam zu beleidigenden Äußerungen gegenüber der Frau. Diese verließ den Zug in Gundelfingen.

Der Vorfall ereignete sich angeblich in Anwesenheit weiterer Reisender, darunter auch die Familie, über die ursprünglich in fremdenfeindlicher Art und Weise gesprochen wurde.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können.

ak

