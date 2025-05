Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Schmuckdiebstahl durch angebliche Teppichhändler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einer 88-jährige Freiburgerin wurden am Dienstag, 27.05.2025, gegen 14:00 Uhr, in ihrer Wohnung in der Kappler Straße von vermeintlichen Teppichhändlern Schmuck und Wertgegenstände gestohlen.

Einer der Tatverdächtigen hatte sich zunächst telefonisch bei der Frau angekündigt. Gemeinsam mit einem weiteren Mann suchte er die Frau zu Hause auf. Unter dem Vorwand eines angeblichen Mottenbefalls reinigten die beiden dann Teppiche in der Wohnung.

Die Tatverdächtigen nahmen dabei unbemerkt Schmuck und andere Wertgegenstände der Geschädigten an sich. Für die Reinigung verlangten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Schließlich verließen die Unbekannten die Wohnung.

Wenig später bemerkte die 88-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Für die Männer liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Tatverdächtiger 1:

- etwa 50 Jahre alt - 1,60 m groß - schwarze Haare - Vollbart - sprach Deutsch mit Akzent - trug Teppiche unter dem Arm

Tatverdächtiger 2:

- etwa 20 Jahre alt - 1,60 m groß - sprach akzentfrei Deutsch - hatte einen Bart

Das Polizeireiver Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisen zufolge haben die angeblichen Teppichhändler auch an anderen Anschriften im Freiburger Osten versucht, sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Wer die beiden Männer gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird aufgerufen, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

Polizeipräsidium Freiburg