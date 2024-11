Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche am Wochenende: Jetzt an Einbruchsschutz denken

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Wochenende mehrere Anzeigen zu Einbrüchen aufgenommen. In vier Fällen kamen die Täter über Fenster oder Schiebtüren in die Wohnung beziehungsweise Häuser.

Bargeld und Uhren erbeuteten die Täter, die am Samstag, 23. November, zwischen 16 und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Saumstraße eingebrochen sind. Sie durchstachen die Glasdichtung eines Fensters und gelangten durch die gebrochene Scheibe in das Haus.

Auf die gleiche Weise brachen die Täter über die Tür eines Wintergartens in ein Haus an der Straße Am Wasserturm ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 22. November, um 7.10 Uhr und Sonntag, 24. November, um 15 Uhr.

Ebenfalls mit Bargeld und einer Armbanduhr flüchteten Einbrecher an der Salierstraße. Sie hebelten am Samstag, 23. November, zwischen 14.45 Uhr und 23.50 Uhr eine Terassentür auf.

Zwischen 12 und 0.15 Uhr hebelten Einbrecher ein Badezimmerfenster einer Erdgeschosswohnung an der Friedhofstraße auf und flüchteten mit Tabak.

Die Polizei warnt: Einbrecher machen sich die dunkle Jahreszeit zu Nutze. Drei Tipps, wie Sie Fenster, Balkon- oder Terassentür sichern:

Pilzkopfzapfen: Fenster oder Türen lassen sich nicht so einfach aufhebeln.

Widerstandsklasse: Glas mit einer hohen Widerstandsklasse (z. B. RC 3) bricht nicht so schnell.

Abschließbare Tür- und Fenstergriffe: Fenster oder Tür lassen sich durch ein Loch im Glas nicht so leicht öffnen.

Alle Maßnahmen lassen sich nachrüsten.

Lassen Sie sich von der Polizei neutral zum Thema Einbruchsschutz beraten. Um einen Termin zu vereinbaren, melden Sie sich unter: 02161 29-12514 oder 02161 29-12513. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell