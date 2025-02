Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht in Bonnenbroich-Geneicken: 14-Jährige von Auto touchiert

Mönchengladbach (ots)

Auf der Breite Straße ist es am Samstag, 8. Februar, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Eine 14-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage der 14-Jährigen habe sie mit ihrem 17-jährigen Bruder an der Ampel an der Breite Straße/ Ecke Schwalmstraße gestanden, um bei Grün zeigender Ampel die Breite Straße zu überqueren. Aus Richtung Mönchengladbach sei ein lilafarbener Kastenwagen in Schlangenlinien über die Breite Straße angefahren gekommen. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich habe der Autofahrer zwei vor ihm fahrende Autos links überholt, sei dann zurück auf die rechte Spur gefahren und habe mit der rechten Autoseite den Bürgersteig befahren und dabei die 14-Jährige am Bein touchiert. Der Autofahrer soll gehupt und anschließend bei Rot zeigender Ampel nach rechts in die Schwalmstraße abgebogen sein und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Die 14-Jährige beschreibt den Autofahrer wie folgt: Der Mann ist geschätzt etwa 60 Jahre alt und trägt eine Halbglatze mit grauem Haarkranz. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen lilafarbenen Kastenwagen der Marke Volkswagen. Im hinteren Bereich sind die Scheiben getönt und es fehlt das Kennzeichen in der hinteren Halterung.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem beteiligten Auto bzw. Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

