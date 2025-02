Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Per Haftbefehl Gesuchter fährt sich mit gestohlenem Auto im Wald fest | Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Samstag, 8. Februar, einen per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen im Wickrather Wald in der Nähe der Rheindahlener Straße vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich dort mit einem gestohlenen Fahrzeug auf einem Waldweg festgefahren.

Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person, die sich mit einem Mercedes auf einem Waldweg festgefahren habe. Der vermutlich alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Mann habe versucht, das Fahrzeug mit Hilfe von Stöcken und Ästen aus dem Schlamm zu befreien. Als ihm das nicht gelungen sei, sei er fortgegangen.

Vor Ort stellten die Polizisten das beschriebene Fahrzeug verschlossen fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes und die Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Sie stellten das Fahrzeug daraufhin sicher und leiteten eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein.

Während die Beamten vor Ort noch Ermittlungen durchführten, näherte sich ihnen plötzlich ein größerer Traktor aus dem Bereich der Straße Mennrathheide, der den betroffenen Waldweg rückwärts in Fahrtrichtung des festgefahrenen Mercedes befuhr. Neben dem Fahrer saß ein weiterer Mann. Da Polizisten vermuteten sofort, dass sich der Gesuchte möglicherweisen an einen ortsansässigen Landwirt gewandt hatte, damit dieser das Auto befreit. Als sie auf den Traktor zugingen, flüchtete der Verdächtige zu Fuß. Die Beamten stellten den Mann nach einer kurzen Verfolgung. Dabei leistete er Widerstand. Der Landwirt bestätigte den Verdacht der Polizisten, wonach sich der Verdächtige hilfesuchend an ihn gewandt hatte.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen entdeckten die Polizisten unter anderem die zu dem Mercedes passenden Autoschlüssel und stellten sie sicher. Im Fahrzeuginnenraum des Mercedes fanden die Polizei zudem Schmuck und Uhren. Bei den Gegenständen besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Außerdem entdeckten die Beamten eine nicht geladene Schusswaffe in einer Tasche auf dem Rücksitz. Die Gegenstände stellte die Polizei ebenfalls sicher.

Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, brachten die Einsatzkräfte ihn zur Identifizierung zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 34-Jährigen handelt, gegen den mehrere Haftbefehle unter anderem wegen Betäubungsmittel-, Einbruchs- und Verkehrsdelikten vorliegen. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn später in eine Justizvollzugsanstalt. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell