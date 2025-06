Polizei Köln

POL-K: 250610-1-HS/K Geldautomatensprengung im Kreis Heinsberg - zwei Männer flüchten mutmaßlich in einem dunklen BMW

Köln (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Dienstagmorgen (10. Juni) im Kreis Heinsberg fahndet die Kriminalpolizei nach mindestens zwei dunkel gekleideten und maskierten Männern. Beide sollen unmittelbar nach der Tatbegehung in einen dunklen BMW gestiegen sein.

Mehrere Anwohner hatten gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie aus dem Bereich der Brabanter Straße in der Gemeinde Waldfeucht die beiden Sprengungen akustisch wahrgenommen hatten. Laut Zeugen sollen dann kurz darauf die beiden mit Sporttaschen ausgestatteten Tatverdächtigen in den mutmaßlich bereit gestellten Fluchtwagen gestiegen und in Richtung niederländische Grenze geflüchtet sein.

An dem Gebäude soll ein geringer Sachschaden entstanden sein. Der betroffene Geldautomat war außerhalb der Bankfiliale angebracht.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die umfangreiche Spurenlage vor Ort. Die Ermittlungen zur Beute dauern an.

Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen rund um die Volksbank-Filiale gemacht haben oder Angaben zur Identität der Tatverdächtigen oder zum Fluchtwagen machen können, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden.

Hinweise, nimmt das Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu entgegen. (bg/al)

