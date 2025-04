LPI-NDH: Diebstahl aus Gartenanlage

Kallmerode (ots) - Zwei Volkswagen befuhren am Montag, gegen 09.30 Uhr, in der Ortslage Beinrode die Straße Am Gut Beinrode. Als der Fahrzeugführer des Golfs den Straßenverlauf in den Einmündungsbereich in Richtung Beuren verlassen wollte, fiel ihm auf, dass die Durchfahrt der Straße aufgrund einer aktuellen Baustelle nicht möglich war. In der Folge bremste der Fahrer bis zum Stehen ab. Der dahinterfahrende Fahrzeugführer des UP! bemerkte dies und bremste ebenfalls ...

