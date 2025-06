Polizei Köln

POL-K: 250611-2-K/LEV/REK Mehrere Fahrraddemos am Sonntag - Verkehrsstörungen im Stadtgebiet Köln erwartet - Startpunkte auch in Leverkusen und Hürth

Köln (ots)

Eine Privatperson hat für den kommenden Sonntag (15. Juni) unter dem Thema "Kölner Sternfahrt 2025 - Radfahren verbindet - Köln bleibt bunt" zehn Versammlungen bei der Polizei Köln angezeigt. In diesem Zusammenhang ist für die Dauer der Fahrraddemonstrationen mit Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.

Der Versammlungsanmelder erwartet rund 1.000 Teilnehmende, die voraussichtlich gegen 12 Uhr mit ihren Fahrrädern in den Stadtteilen Porz, Sürth, Meschenich, Weiden, Widdersdorf, Chorweiler und Dellbrück starten und sich schließlich am Heumarkt mit Teilnehmenden der "Kidical Mass" zusammenschließen. Weitere Startpunkte der Versammlungen sind die Fußgängerzone in Leverkusen-Wiesdorf sowie der Otto-Räcke-Platz in Hürth.

Nach einer Zwischenkundgebung sind die Radfahrenden dann am Nachmittag entlang des Rheinufers sowie im innerstädtischen Bereich unterwegs, bis der Aufzug voraussichtlich gegen 16.30 Uhr mit einer Abschlusskundgebung wieder auf dem Heumarkt endet. (bg/al)

