Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Folgen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 23.03.2025 gegen 08:45 Uhr kollidierte eine 71-jährige VW Fahrerin mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Schleizer Straße in Saalburg beim Einparken mit einem Schaltkasten auf der Grünfläche. Verletzt worden ist weder der Beifahrer, noch die Fahrerin. Am Pkw entstand erheblicher Schaden im Frontbereich, am Schaltkasten nur leichter Schaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin hätte eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Die aufnehmende Polizeivollzugsbeamten stellten bei der 71- Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Pr. fest und deren Führerschein sicher. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

