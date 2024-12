POL-E: Essen: "Safe City"-Einsatz nach Bürgerhinweis deckt Drogenhandel auf

Essen (ots) - 45139 E.-Frillendorf: Am Freitagabend (13. Dezember) überfiel ein Unbekannter einen Discounter an der Hubertstraße. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:20 Uhr betrat der Unbekannte die Filiale des Discounters an der Hubertstraße / Ecke Brandhövel. Laut Zeugenaussagen stellte er sich an ...

