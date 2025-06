Polizei Köln

POL-K: 250617-1-K 38-Jähriger aus Maßregelvollzug geflüchtet - Fahndungsmaßnahmen dauern weiter an

Köln (ots)

Bei einem Freigang ist am Montagmittag (16. Juni) ein im Maßregelvollzug untergebrachter Straftäter (38) aus dem Bereich Köln-Westhoven geflüchtet und ist seitdem aus einer Klinik abgängig. Die Kriminalpolizei hat daher umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen zu möglichen Aufenthaltsorten des 38-Jährigen sind aufgenommen und laufen auf Hochtouren.

Ersten Erkenntnissen nach war der Gesuchte per Gerichtsbeschluss im Maßregelvollzug der Klinik in Porz untergebracht. Am Montag soll er dann den begleiteten Freigang genutzt haben und von der Wasserturmstraße in das angrenzende Waldstück gelaufen sein. Dabei kam es gegenüber der Mitarbeiterin zu keiner Gewalteinwirkung. Sie blieb unverletzt und alarmierte umgehend die Polizei.

An den nachfolgenden und groß angelegten Fahndungs- und Suchmaßnahmen waren unter anderem ein Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft eingebunden.

Der gesuchte Mann ist circa 1,70 - 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Er soll ein schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe der Marke Adidas getragen haben. Darüber hinaus trägt er einen Dreitagebart.

Für die Polizei hat die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität. Bei Kontakt mit der gesuchten Person wird daher dringend empfohlen:

- Begeben Sie sich nicht in Gefahr!

- Versuchen Sie nicht die Person selbstständig anzusprechen, zu stellen oder auf eigene Faust zu verfolgen.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei - und wählen Sie den Notruf 110 !

Die Polizei informiert über aktuelle Entwicklungen und nutzt bei Bedarf hierzu auch das Fahndungsportal. (bg/al)

