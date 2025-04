Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hausdach beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Jutestraße;

Unfallzeit: zwischen 10.04.2025, 17.00 Uhr, und 11.04.2025, 09.00 Uhr;

Das Vordach und eine Regenrinne eines Hauses beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Am Freitagmorgen stellte die Hausbesitzerin den Schaden fest. Dachziegel und Rinne waren eingedrückt worden. Augenscheinlich war ein Lkw oder ein anderes Kraftfahrzeug in der Größenordnung gegen das Haus an der Jutestraße gefahren. Der Fahrer hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell