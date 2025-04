POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle; Tatzeit: 08.04.2025, 19.20 Uhr; Am Dienstagabend wurden die Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Straße An der Ölmühle in Borken-Marbeck gerufen. Ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus war in Brand geraten und der Dachstuhl stand bei deren Eintreffen voll in Flammen. Durch das Feuer ...

mehr