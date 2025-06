Polizei Köln

POL-K: 250620-2-K Kostenfreier Workshop für "Best Agers": Sicher unterwegs im Straßenverkehr - Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln

Köln (ots)

Die Polizei Köln bietet in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule wieder den kostenfreien Workshop "Best Ager" an, bei dem der sichere Umgang mit typischen Verkehrssituationen im Fokus steht. Unter Anleitung von Dr. Kim, Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln, werden interaktive Tests zur Wahrnehmung und Reaktion im Straßenverkehr durchgeführt. Ziel ist es, den Teilnehmenden praxisnahe Tipps zu vermitteln, wie sie sicherer auf die verschiedensten Verkehrssituationen reagieren können. In einem weiteren Teil kann mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Köln das eigene Wissen zu neuen Regelungen und spannenden Fragen rund um den Straßenverkehr getestet werden.

Der Workshop richtet sich an Senioren ab 65 Jahren, die zunehmend von den Herausforderungen im Straßenverkehr betroffen sind.

Die Details der Veranstaltung im Überblick:

Wann: Freitag, 11. Juli 2025, 14:00 bis 16:30 Uhr Wo: Digitale Beratungsstelle der Polizei NRW, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln

Interessierte können sich oder auch Familienangehörige telefonisch unter 0221 229- 6060 oder per Mail an sicher.mobil.koeln@polizei.nrw.de anmelden. (al/bg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell