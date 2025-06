Polizei Köln

POL-K: 250620-1-K Blutproben nach illegalem Rennen auf dem Militärring - Motorräder und Führerscheine sichergestellt

Nach einem illegalen Rennen hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (19. Juni) die Führerscheine und Motorräder von vier Motorradfahrern (25 bis 26) sichergestellt sowie bei zwei 25-Jährigen eine Blutprobe nach einem positiven Cannabis-Drogenschnelltest angeordnet.

Vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung hatten die vier Motorradfahrer an der Kreuzung in Höhe der Venloer Straße auf dem Militärring vor einer roten Ampel gewartet und waren bei Grünlicht mit laut aufheulenden Motoren in Richtung Lindenthal gestartet. Nach einer Fahrt mit Geschwindigkeiten mit über 180 km/h bei erlaubten 70 km/h beendete die Polizei die Weiterfahrt in Höhe der Dürener Straße, wo die vier Männer an einer roten Ampel anhielten. (ph/de)

