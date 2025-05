POL-BOR: Bocholt - Autolack absichtlich zerkratzt

Ahaus (ots) - Tatorte: Ahaus, Bauerschaft Stegge (Ortsteil Graes) und Kreuzkamp; Tatzeit: 16.05.2025, zwischen 05.50 Uhr und 17.30 Uhr; Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Ahaus in zwei Fällen ihr Unwesen getrieben. Einer der beiden Vorfälle spielte am Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Wohnhaus ab, das in der Bauerschaft Stegge im Ortsteil Graes liegt. Die Täter hatten dort ein Fenster aufgehebelt und waren so ...

mehr