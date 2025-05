Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus, Bauerschaft Stegge (Ortsteil Graes) und Kreuzkamp;

Tatzeit: 16.05.2025, zwischen 05.50 Uhr und 17.30 Uhr;

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Ahaus in zwei Fällen ihr Unwesen getrieben.

Einer der beiden Vorfälle spielte am Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Wohnhaus ab, das in der Bauerschaft Stegge im Ortsteil Graes liegt. Die Täter hatten dort ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Innere gelangt. Sie durchsuchten das Innere, ergriffen jedoch die Flucht - offensichtlich hatten sie eine ins Haus kommende Person bemerkt. Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich am Kreuzkamp. Die Täter hatten sich am Freitag tagsüber auch dort mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht, um in ein Wohnhaus zu kommen. Sie ließen das Innere durchwühlt zurück. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

