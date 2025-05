Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Vereinsheim

Heek (ots)

Tatort: Heek, Am Dinkelstadion;

Tatzeit: 16.05.2025, zwischen 04.50 Uhr und 04.57 Uhr;

In ein Vereinsheim eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Am Dinkelstadion in Heek. Am frühen Freitagmorgen gegen 04.50 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Hecke auf das Grundstück, auf dem sich eine unverschlossene Holzhütte befindet. Diese dient als Kiosk und gehört zum Vereinsheim. Die Unbekannten brachen mehrere Schlösser auf und entwendeten diverse Getränkekisten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell