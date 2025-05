Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pkw-Diebstahl scheitern

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Dalbroms Krüüs;

Tatzeit: 16.05.2025, 05.30 Uhr;

Unbekannte wollten am frühen Freitagmorgen in Heiden einen geparkten Wagen stehlen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, ins Innere des Fahrzeugs zu kommen. Die Tat ereignete sich gegen 05.30 Uhr an der Straße Dalbroms Krüüs. Zu den zwei Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: der erste Mann war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe, der zweite Mann war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer blauen Jacke und weißen Turnschuhen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

